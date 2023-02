F1 Exhibition: a Madrid in mostra i resti della Haas di Grosjean

ROMA - Il GP del Bahrain 2020 è ancora ben impresso nella memoria degli appassionati di F1: nonostante siano passati più di due anni, infatti, è impossibile dimenticarsi le immagini dell'incidente che è quasi costato la vita a Romain Grosjean, quando gareggiava per la Haas. Immagini spettacolari, ma anche la riprova degli elevati livelli di sicurezza raggiunti dalle monoposto del Circus, grazie a innovazioni come l'halo. Infatti, nonostante la vettura sia sia divisa a metà, la parte del posteriore ha resistito benissimo all'impatto a circa 190 km/h. Per questo, i resti del tealio della Haas saranno protagonisti nella F1 Exhibition, la mostra organizzata a Madrid dopo cinque anni di lavoro, e che si terrà dal 24 marzo a inizio giugno. Dopo oltre due anni, quindi, per la prima volta verranno tolti i veli a ciò che è rimasto della vettura; i resti saranno visibili in una sezione creata ad hoc e intitolata "Survival", in cui saranno visibili anche nuove immagini relative all'incidente.