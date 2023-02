F1, GP Bahrain in diretta tv: orari e dove vederlo

ROMA - Grande attesa per il primo campionato stagionale della Formula 1 in programma in Bahrain. Obiettivo spodestare Max Verstappen, vincitore degli ultimi due titoli iridati. C'è voglia di bis invece in casa Ferrari, che sogna di replicare la prima gara dello scorso anno - sempre in Bahrain - quando a vincere fu Charles Leclerc davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Venerdì 3 marzo il programma del weekend inizierà con le prime prove libere alle 12:30, mentre alle 16:00 si svolgerà la seconda sessione. Sabato, invece, ci saranno le prove libere 3 alle 12:30 con le qualifiche previste alle ore 16:00. L'appuntamento con la gara è fissato invece domenica 5 marzo alle ore 16.