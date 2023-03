Vasseur e la frase che spaventa la Ferrari dopo il ritiro in Bahrain

SAKHIR - Non può rassicurare il commento di Frederic Vasseur dopo il Gran Premio del Bahrain , che ha visto Charles Leclerc chiudere con un ritiro dopo un problema di affidabilità : " Non mi aspettavo il problema che ha avuto Leclerc, e ora dobbiamo capire esattamente cosa è successo prima di trarre conclusioni. E' un po' uno shock ". Queste le parole del team principal della Ferrari ai microfoni di Sky Sport dopo la gara di Sakhir, che ha visto anche Carlos Sainz chiudere al quarto posto dietro Fernando Alonso.

Sul ritiro

"Ora ho un quadro chiaro della situazione - ha affermato Vasseur -.In qualifica ci siamo, il passo è buono, ma oggi non è un buon risultato. Con Charles abbiamo avuto un problema di affidabilità che dobbiamo sistemare. Anche il degrado non è buono. Dobbiamo partire da questo per migliorare la situazione nelle prossime settimane. Il terzo posto di Leclerc sarebbe stato un buon punto d'inizio per la stagione. Il degrado era più alto sulla nostra macchina rispetto alla Red Bull, anche con le Rosse. Dobbiamo fare degli enormi miglioramenti sia sull'affidabilità che sul degrado" - ha concluso.