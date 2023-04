F1, la classifica piloti aggiornata dopo il GP d'Australia

MELBOURNE - Max Verstappen consolida il proprio primato nella classifica piloti di Formula 1 dopo il Gran Premio d'Australia, valevole per la terza tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. L'olandese aumenta il proprio margine sull'altra Red Bull di Sergio Perez, così come Fernando Alonso si conferma al terzo posto. Lewis Hamilton stacca Carlos sainz per la quarta piazza, mentre Charles Leclerc perde altre posizioni dopo il secondo "zero" stagionale.