È finito l'amore per Fernando Alonso: c'è l'annuncio ufficiale

ROMA - Fernando Alonso è tornato a giocare un ruolo da protagonista in Formula 1 grazie al passaggio a una rinata Aston Martin, che in questo avvio di 2023 è la seconda forza in griglia, alle spalle della sola Red Bull. Se dal punto di vista lavorativo lo spagnolo sta vivendo un periodo d'oro, altrettanto non si può dire per quanto riguarda la vita privata. Infatti, il due volte campione del mondo ha annunciato, attraverso il proprio profilo Instagram, la fine della relazione con Andrea Schlager, la donna con cui formava una coppia circa da inizio 2022.