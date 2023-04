Hungaroring, presentati piani di rinnovamento: obiettivo MotoGP e F1 insieme

ROMA - L'Hungaroring, storico circuito di F1, che rimarrà in calendario almeno fino al 2027 (anno in cui scadrà l'attuale licenza), si appresta ad affrontare una vera e propria rivoluzione nei prossimi anni. Non solo un'opera di svecchiamento, ma un profondo cambiamento che riguarderà diverse aree: dal comfort dei tifosi sugli spalti, all'ampliamento del box, passando per la ridefinizione degli ingressi e dello spazio dedicato ai media. Lavori che inizieranno dopo il prossimo appuntamento di luglio, e che si protrarranno fino al 2026, tra un GP e l'altro. È questo il piano della nuova proprietà, visto che l'Hungaroring è passato nelle mani della Segreteria di Stato per lo Sport, che fa parte del Dipartimento della difesa ungherese. Ma non solo, perché c'è anche una suggestione che riguarda il motomondiale.