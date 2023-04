F1, organizzatori GP Malesia: "Non possiamo permetterci di ospitare gare"

ROMA - Il Gran Premio della Malesia manca dal calendario della F1 da ormai sei anni, dopo aver ospitato 19 edizioni, a partire dal 1999. Poi, l'improvvisa interruzione del contratto, nonostante ci fosse un accordo valido anche per il 2018; ma i costi per l'organizzazione dell'appuntamento si sono rivelati troppo alti e insostenibili per gli organizzatori. In particolare, il tracciato di Sepang ha visto scadere la licenza FIA di Grado 1 nel 2020. Ma al momento appare complicato rivederlo nel Circus, come hanno dichiarato gli organizzatori.