Diretta F1 GP Miami: dove vederla in tv

F1 GP Miami, ecco dove guardarlo in tv

Sky Sport Formula 1, canale 207, trasmetterà in maniera integrale il Gran Premio di Miami 2023, esattamente come farà il canale 201, Sky Sport Uno; lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. Per quanto riguarda il passaggio in chiaro, invece, TV8 trasmetterà in differta le qualifiche alle ore 23:30 di sabato 6 maggio e la gara di domenica 7 maggio, sempre alle 23:30. A disposizione dei lettori ci sarà anche la diretta LIVE della corsa in terra statunitense proposta CorrieredelloSport.it.