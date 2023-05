F1 GP Miami 2023, diretta qualifiche: dove vederle in tv

MIAMI - Scattano le qualifiche del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento stagionale del mondiale Formula 1. Seconda edizione sul circuito della Florida che sorge attorno all'Hard Rock Stadium, su cui le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz sono chiamate a confermare i progressi quantomeno sul giro secco. Infatti, poi, discorso diverso sarà la gara, dove i piloti hanno ammesso di non avere ancora il passo per stare con le Red Bull. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 6 maggio alle ore 18:30, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 22:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita le qualifiche dalle ore 23:30.