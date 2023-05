F1 GP Miami, Leclerc a muro e bandiera rossa! Parte 7°, pole Perez, Verstappen 9°

MIAMI - Il Gran Premio di Miami, quinta tappa del mondiale di F1, ha visto Sergio Perez conquistare la pole position, ma a fare rumore è l'errore di Charles Leclerc, che per la seconda volta in due giorni mette contro il muro la sua Ferrari, provocando la bandiera rossa che stoppa la sessione a un minuto e mezzo dal termine. Una situazione che ha colto di sorpresa anche Max Verstappen, che partirà addirittura nono. A completare la prima fila è Fernando Alonso, mentre Carlos Sainz apre la seconda fila. Da segnalare una Mercedes in difficoltà, con Lewis Hamilton che non è nemmeno riuscito a superare il Q2.