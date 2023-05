Alonso, l'Aston Martin apre al rinnovo: “Stiamo andando forte"

ROMA - Fernando Alonso e Aston Martin insieme anche dopo il 2024? Possibile. Anzi, possibilissimo. I risultati al di sopra delle aspettative ottenuti fino ad ora dal team generano entusiamo attorno all'ambiente. Lasciando intendere la volontà di voler proseguire con il due volte campione del mondo anche dopo la scadenza naturale del contratto, in programma l'anno prossimo. Per ora l'asturiano glissa, godendosi il momento.

F1, il futuro di Alonso in Aston Martin anche dopo il 2024?

“Le cose sembrano andare meglio di quanto ci aspettassimo quest’anno e forse questo significa che potremmo essere tentati di prolungare il contratto in futuro – ha detto il pilota spagnolo al quotidiano sportivo spagnolo Marca – Ma c’è anche la tentazione di chiudere e farlo con il sorriso sulle labbra. Non lo so, onestamente. Nel 2026 ci sarà un altro cambiamento regolamentare con le nuove power unit. E questa è un’altra tentazione”.