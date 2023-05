F1, GP Monaco 2023: orari, diretta tv e programmazione

ROMA – La Formula 1 è pronta a ripartire dopo l’annullamento del GP di Emilia Romagna , dovuto all’alluvione che ha messo in ginocchio il territorio. La prossima tappa del calendario prevede il Gran Premio di Monaco 2023 sul tracciato di Montecarlo, in cui le Red Bull del campione del mondo Max Verstappen e di Sergio Perez tenteranno di consolidare il loro dominio nel campionato. Gli alfieri della Ferrari, Carlos Sainz e Charles Lecerc , invece, andranno a caccia del riscatto dopo un inizio di anno davvero complicato: agguantare un podio sarebbe un ottimo segnale per tutto il team. Nella giornata di venerdì 26 maggio prima sessione di prove libere alle ore 13:30 , con la seconda fissata alle 17:00. Sabato 27 maggio la terza sessione di prove libere è prevista alle 12:30, mentre le qualifiche previste alle 16:00. La gara, invece, andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 28 maggio .

F1, ecco come seguire il GP Monaco

Il Gran Premio di Monaco 2023 di Formula 1 andrà in onda integralmente su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 208), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. È inoltre prevista la differita su TV8 in chiaro delle qualifiche di sabato 27 maggio alle ore 18:30 e della gara di domenica 28 maggio alle ore 18:00 per tutte le persone che non hanno sottoscritto abbonamenti. I lettori avranno anche la possibilità di seguire il live della gara del Principato di Monaco su corrieredellosport.it.