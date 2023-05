F1 nei sogni del nuovo Circuito Balaton

L’Hungaroring ha un potenziale concorrente: un circuito nuovo di zecca, posto sul Lago Balaton a ottanta chilometri da Budapest e realizzato con i massimi coefficienti di sicurezza e tecnologici. Tutto è stato predisposto perché possa essere omologato ai più alti livelli – grado 1 per la FIA e grado A per la FIM –, in modo da poter ambire a ospitare la Formula 1 e il Motomondiale.