F1, dal 2026 l'Aston Martin sarà motorizzata Honda

ROMA - Una delle sorprese più importanti della stagione in corso di Formula 1 è sicuramente l 'Aston Martin che, dopo due anni abbastanza complicati, sembra essere riuscita a trovare la quadratura del cerchio anche grazie all'arrivo di due volte campione del mondo come Fernando Alonso . A partire dal 2026 l' Aston Martin farà un ulteriore step verso la crescita le circus, infatti, qualche ora fa ha annunciato che da quella stagione sarà motorizzata Honda , esattamente come il team da battere, la Red Bull .

Honda: "F1 in linea con la nostra direzione"

“Uno dei motivi principali della nostra decisione di raccogliere la nuova sfida in F1 è che la forma di corsa più importante del mondo si sta sforzando di diventare una serie di corse sostenibili, che è in linea con la direzione che Honda sta puntando verso la neutralità del carbonio, e diventerà una piattaforma che faciliterà lo sviluppo delle nostre tecnologie di elettrificazione", ha affermato Toshihiro Mibe, CEO di Honda. "Con i nuovi regolamenti 2026, la chiave per vincere sarà un motore elettrico compatto, leggero e ad alta potenza con una batteria ad alte prestazioni in grado di gestire una potenza elevata e rapida, nonché la tecnologia di gestione dell'energia".