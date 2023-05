Alonso e Verstappen insieme? L'idea per la 24 ore di Le Mans

ROMA - Fernando Alonso , oltre ad essersi laureato due volte campione del mondo d Formula 1 , ha avuto un glorioso passato anche nella 24 ore di Le Mans , arrivando al successo in due occasioni, nel 2018 e nel 2019. Anche se adesso lo spagnolo è completamente concentrato sull' Aston Martin , in futuro potrebbe tornare a disputare quella gara e non ha escluso la possibilità di avere un partner d'eccezione. Alonso, infatti, desidererebbe fare squadra con l'attuale campione iridato di F1, Max Verstappen .

Alonso: "Io e Verstappen ottimi amici"

L'attuale pilota dell'Aston Martin, Fernando Alonso, durante un'intervista rilasciata ai media nei giorni scorsi, ha espresso il suo desiderio di collaborare con Max Verstappen: “Mi piacerebbe collaborare in futuro con Max Verstappen per correre la 24 ore di Le Mans. Siamo ottimi amici e siamo sempre in contatto. Se decidessi di rifare Le Mans, mi piacerebbe farlo con Verstappen. Sai che quando lascia la tua macchina ai tuoi compagni di squadra mentre vai a riposare, la stai lasciando ai migliori piloti, e quindi l’auto è nelle migliori mani. Per me Sarebbe un onore“.