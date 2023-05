F1, Ocon fiducioso per il GP Monaco: "Vogliamo competere con i migliori"

ROMA - Dopo l'annullamento del Gran Premio di Emilia Romagna, la Formula 1 torna in pista sul tracciato di Montecarlo per disputare il GP di Monaco 2023. Un appuntamento molto importante per tutti i team che, viste le caratteristiche del circuito, dovranno cercare di ottenere un buon piazzamento in qualifica. Tra coloro che vanno in cerca di riscatto ci sono le due Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, con quest'ultimo che si è detto determinato a dimostrare il suo valore e quello della propria vettura.