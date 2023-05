Leclerc, gara speciale a Montecarlo: “Nessun’altra pista di Formula 1 è così”

ROMA – Charles Leclerc non nasconde l’emozione speciale della vigilia del Gran Premio di Montecarlo. Che per lui è un ritorno a casa, essendo il ferrarista nato e cresciuto nel Principato di Monaco. “Questo circuito, in due parole, è adrenalina pura – ha detto il ferrarista alla vigilia del week-end monegasco – la pista è stretta, il fondo spesso è sconnesso e per andare veloce devi fidarti anche delle tue sensazioni. Credo che nessun circuito trasmetta queste sensazioni e so che è così per tutti i piloti, e per me in particolare, visto che è la pista della città nella quale sono cresciuto”.