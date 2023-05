F1 GP Monaco 2023, diretta qualifiche: dove vederle in tv

MONTECARLO - Scattano le qualifiche del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento stagionale del mondiale Formula 1. Si torna sul leggendario circuito del Principato, terzo tracciato cittadino di fila dopo l'Azerbaijan e gli Stati Uniti, a Miami, con in mezzo la tappa di Imola annullata. Tra le curve di Montecarlo, le Ferrari sono apparse competitive almeno nel venerdì che ha visto in scena le prime due libere, nonostante l'incidente di Carlos Sainz nella seconda sessione. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 27 maggio alle ore 12:30, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita le qualifiche dalle ore 18:30.