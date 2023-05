Alonso, le frasi virali alla radio a Montecarlo: "Spingo come un animale"

MONTECARLO - Le qualifiche del sabato del Gran Premio di Monaco sono state sicuramente tra le più emozionanti degli ultimi anni, con il grande duello tra i rappresentanti di due generazioni diverse di piloti, ovvero il veterano Fernando Alonso battuto in extremis dal giovane, ma già super affermato, Max Verstappen . L'asturiano aveva assaporato per un attimo la pole position, salvo essere beffato proprio all'ultimo tentativo. Hanno fatto il giro del mondo anche i team radio scambiati tra Alonso e il muretto, con lo spagnolo che, nell'enfasi del momento, aveva detto: " Sto spingendo come un animale! Sia quale sia la posizione finale, non posso andare più veloce di così".

Alonso, il team radio di Monaco

Un'euforia che, come detto, in parte è stata smorzata dal colpo di coda di Verstappen. Ma Alonso non si è lasciato andare al rammarico, rincuorando anzi il team per quello che comunque rimane un gran colpo per l'Aston Martin: "Ben fatto ragazzi, non siate delusi, è stato magico. Due mesi fa non avremmo potuto pensare a una cosa del genere", ha infatti sottolineato Fernando, confermandosi anche un grande uomo squadra.