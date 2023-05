F1, la classifica piloti aggiornata dopo il GP di Monaco

MONTECARLO - Max Verstappen vince il GP di Monaco e dà uno strappo importante alla classifica piloti della Formula 1. Il pilota della Red Bull, infatti, trae anche vantaggio dal pesantissimo "0" per Sergio Perez, che non è riuscito in alcun modo a risalire dall'ultima posizione, e si trova ora a +39 sul compagno. Il messicano si vede ora insidiato da Fernando Alonso. Le Mercedes, infine, allungano su Carlos Sainz e Charles Leclerc, con le Ferrari oggi totalmente anonime.