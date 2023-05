F1, Zanzibar pronto ad ospitare un GP: progetto da 500 milioni

ROMA - Negli ultimi anni la Formula 1 si sta espandendo sempre di più e ora potrebbe arrivare anche nel continente africano. Stando a quanto appreso da "Sportface.it", infatti, l'isola di Zanzibar sarebbe al lavoro da cinque anni per un ambizioso progetto al fine di entrare a far parte della ristretta cerchia che ogni anno costituisce una tappa del calendario del principale circus automobilistico. Sempre secondo il sito l’investimento dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 milioni di euro . Lo scorso 7 settembre 2022, inoltre, sarebbe arrivata la delibera dall’ente degli investimenti ZIPA (Zanzibar Investment Promotion Authority) nel procedere al progetto, con il consenso e l’appoggio del governo . A sostenere l'iniziativa ci sarebbe anche uno degli ex piloti italiani più importanti, Giancarlo Fisichella .

F1, Turky: "Punto di svolta per l'Africa"

Il membro del parlamento della Tanzania e portavoce delegato al progetto, Salim Turky, ha commentato con grande entusiasmo la possibilità di ospitare una gara del Mondiale di Formula 1 sul tracciato di Zanzibar: “Siamo lieti e onorati di avere la benedizione di Sua Eccellenza il Presidente di Zanzibar e Presidente del Consiglio Rivoluzionario per introdurre il motorsport a Zanzibar. Sarà il punto di svolta non per la corsa in sé, ma perché porterà l’Africa e Zanzibar sulla scena mondiale del turismo e dei servizi”.