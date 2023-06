F1, Leclerc per L'Emilia Romagna: kit Ferrari all'asta per beneficenza

ROMA – Iniziativa di solidarietà di Charles Leclerc , che mette all'asta il kit di gara ufficiale Ferrari utilizzato durante il Gran Premio di Montecarlo per sostenere la popolazione dell' Emilia Romagna colpita dall'alluvione. L'iniziativa, supportata dalla celebre casa d'aste Sotheby's, vedrà quattro diverse piattaforme di vendita, che potranno ricevere offerte a partire dalle 11 di venerdì 2 giugno, e fino alle 18 di martedì 6 giugno.

F1, Leclerc mostra il cuore: "In campo per la Romagna"

“Dopo la tragedia che si è verificata in Italia, con le alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna – ha spiegato Leclerc sul suo profilo Twitter – ho deciso di vendere tutto il mio kit da gara che ho utilizzato nel mio GP di casa, quindi è qualcosa di speciale. Potete vedere che è ancora un po’ sporco, ma insieme a Sotheby’s abbiamo deciso di organizzare un’asta e saranno venduti i guanti che ho utilizzato durante la gara, le scarpe che ho indossato e naturalmente la tuta insieme alla maglia ignifuga e, infine, il mio casco. Speriamo di poter raccogliere il più possibile per aiutare le persone che hanno bisogno, quindi grazie per l’aiuto e ci vediamo presto. Ciao!”