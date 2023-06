F1, GP Austria 2023: orari, diretta tv e programmazione

ROMA – Archiviata la gara di Montreal con la sesta vittoria stagionale di Max Verstappen , la Formula 1 fa tappa allo Spielberg per il Gran Premio d’Austria 2023 . L’olandese della Red Bull cercherà di confermare il proprio dominio, mentre le squadre avversarie faranno di tutto per salire sul podio. Dopo le buone indicazioni del Canada, anche le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz tenteranno di inserirsi nella lotta per le prime tre posizioni . Nella giornata di venerdì 30 giugno prima sessione di prove libere alle ore 13:30 , mentre alle 17:00 ci saranno eccezionalmente le qualifiche. Sabato 1 luglio le qualifiche shoot-out alle 12:00, mentre alle ore 16:00 prenderà il via la sprint race. La gara, invece, andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 2 luglio .

F1, ecco come seguire il GP Austria

Il Gran Premio d’Austria 2023 di Formula 1 andrà in onda integralmente su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. E’ prevista anche la trasmissione in chiaro su TV8 in differita della sprint race di sabato 1 luglio alle ore 19:00 e la gara di domenica 2 luglio alle 19:00 per tutte le persone che non hanno sottoscritto abbonamenti. I lettori avranno anche la possibilità di seguire il live della gara del tracciato canadese su corrieredellosport.it.