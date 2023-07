F1, GP Ungheria 2023: orari, diretta tv e programmazione

ROMA - Il mondiale di Formula 1 si appresta a vivere il dodicesimo appuntamento con il Gran Premio di Ungheria 2023, penultimo round prima della sosta estiva. Il Circus si sposta all'Hungaroring dopo il weekend di Silverstone, dove, oltre alla vittoria di Max Verstappen, è andato in scena un bel testa a testa tra la Mercedes di Lewis Hamilton e la McLaren di Lando Norris. Decisamente più lontane le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che in Ungheria sono chiamati a riscattare un risultato davvero negativo. L'azione in pista inizierà venerdì 21 luglio alle ore 13:30 con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda sessione è prevista alle 17:00. Sabato 22 luglio, poi, alle ore 12:30 la terza sessione di libere, mentre in seguito, alle 16:00, le qualifiche. Il via alla gara di domenica 23 luglio è previsto alle 15:00.