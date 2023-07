F1, Sprint GP Belgio 2023 in diretta tv: orari e dove vederla

SPA-FRANCORCHAMPS - Scatta la Sprint del Gran Premio del Belgio, valido come tredicesimo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. Di scena la terza Sprint stagionale, in quello che è anche l'ultimo round prima della sosta del Circus. Tra le curve sinuose e il meteo incerto del circuito di Spa-Francorchamps, nella giornata di venerdì sono andate in scena le qualifiche, valide per la gara, in cui Charles Leclerc ha conquistato la pole position approfittando della penalità inflitta a Max Verstappen. Ma ora, si riparte da zero. La Sprint Shootout è in programma sabato 29 luglio alle ore 12, mentre la Sprint prenderà il via alle 16:30. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere le due sessioni in differita.