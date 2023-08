Hugo Boss in F1: vicino l’accordo per il rebranding dell’AlphaTauri

ROMA - Hugo Boss è in prima linea per il rebranding dell'AlphaTauri, in vista della prossima stagione di F1. La trattativa prosegue in maniera convincente, e l'accordo sembra vicino perché la scuderia di Faenza, di proprietà della Red Bull, cambi nome e title sponsor per il 2024. A rivelarlo è Racingnews365, che sottolinea come questo sarebbe solo l'ultimo di una lunga serie di cambiamenti che hanno interessato l'ex Minardi e Toro Rosso nelle ultime settimane, dopo l'arrivo di Daniel Ricciardo in sostituzione di Nyck De Vries e l'ufficializzazione di Laurent Mekies come nuovo team principal al posto di Franz Tost. In corsa con Hugo Boss c'è anche Orlen, compagnia petrolifera di proprietà di Aramco, ma è il noto marchio di abbigliamento ad essere in vantaggio. La decisione è attesa a settembre.