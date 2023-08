F1, GP Olanda 2023: orari, diretta tv e programmazione

ROMA – Dopo la gara in Belgio, che ha visto l’ennesima affermazione stagionale del due volte campione del mondo Max Verstappen e conclusa la lunga sosta estiva, la Formula 1 torna in pista a Zandvoort per il Gran Premio d’Olanda 2023. Il principale obiettivo dell’olandese sarà monopolizzare ancora una volta l’intero weekend, mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz andranno a caccia del podio, anche se non sarà affatto semplice. Nella giornata di venerdì 25 agosto prima sessione di prove libere alle ore 12:30 , mentre alle 16:00 prenderà il via la seconda sessione di libere. Sabato 26 agosto terza sessione di prove libere alle 11:30, mentre alle ore 15:00 sono in programma le qualifiche. La gara, invece, andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 27 agosto.