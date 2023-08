F1, Haas: ufficiale il rinnovo di Magnussen e Hulkenberg per il 2024

ROMA - Ricomincia la F1 dopo la sosta estiva, e arriva subito un'ufficialità importante: infatti, la Haas ha annunciato la conferma di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg anche per la stagione 2024. Per il finlandese si tratterà della settima stagione con la scuderia statunitense, dopo aver finora raccolta due decimi posti in stagione, uno in Arabia Saudita e l'altro a Miami. Per Hulkenberg, invece, il 2023 è stato l'anno del ritorno su un sedile ufficiale in F1: il classe '87 ha stupito raggiungendo il Q3 in qualifica per ben sei volte, chiudendo però solo una volta a punti in gara, con il settimo posto in Australia. Tutto questo mentre il mondiale si prepara a vivere il Gran Premio d'Olanda.