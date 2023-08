Leclerc, qualifica da incubo in Olanda: l'incidente è una condanna

ZANDVOORT - Giornata molto amara per Charles Leclerc che, durante le qualifiche del Gran Premio d'Olanda 2023 di Formula 1, finisce contro il muro in pieno Q3. Il monegasco sembrava in grado di poter conquistare almeno la terza fila, cosa che poi è riuscito a fare il suo compagno di squadra Carlos Sainz, che scatterà dalla sesta casella. Per il pilota della Ferrari, però, un piccolo errore è costato molto caro e adesso dovrà provare a riorganizzarsi completamente in vista della gara di domani.