F1, Rosberg e il passaggio in Ferrari: "Ci sono andato vicino"

ROMA - Il Mondiale di Formula 1 negli ultimi anni si è arricchito di diversi protagonisti molto giovani, ma ne ha persi anche di altri molto importanti. Tra gli addii più emblematici c'è senza ombra di dubbio quello di Nico Rosberg che, dopo essersi laureato campione del mondo nel 2016 vincendo la lotta con il compagno di squadra Lewis Hamil ton , decise di appendere gli stivali al chiodo. Il tedesco non ha mai avuto la possibilità di guidare una Ferrari , ma in passato ci è andò molto vicino, anche se poi la trattativa non andò in porto.

Rosberg: "Sono stato a Maranello"

“In passato ci sono stati alcuni momenti in cui ho avuto l’opportunità di firmare per la Ferrari, tant'è che sono statoa Maranello un paio di volte. Sul tavolo c'erano diverse opzioni da valutare, ma alla fine sono stato felice di restare alla Mercedes. Quella si è rivelata la scelta giusta per me". Queste le dichiarazioni dell'ex pilota tedesco Nico Rosberg che, nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sports, ha rivelato di essere stato vicino al passaggio in Ferrari proprio quando era ancora nel team Mercedes.