F1, GP Giappone 2023: orari, diretta tv e programmazione

ROMA – Dopo il Gran Premio di Singapore, in cui il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha riportato la Rossa alla vittoria dopo un lungo digiuno, è arrivato il momento del Gran Premio di Giappone 2023 di Formula 1. Lo spagnolo non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole pensare in grande, mentre Max Verstappen vuole tornare sul gradino più alto del podio. Nella giornata di venerdì 22 settembre prima sessione di prove libere alle ore 5:00 , mentre alle 8:00 prenderà il via la seconda sessione di libere. Sabato 23 settembre terza sessione di prove libere alle 5:00, mentre alle ore 8:00 sono in programma le qualifiche. La gara, invece, andrà in scena alle ore 7:00 di domenica 24 settembre.