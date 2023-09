F1, Hamilton elogia Russell: "Ha guidato in modo fenomenale"

Hamilton: "Tutti possono sbagliare"

"Tutti quanti cerchiamo di essere perfetti al millimetro quando siamo in pista ed è facile commettere errori. George ha guidato in maniera fenomenale per tutto il weekend di Singapore ed è stato un peccato che abbia finito la gara in quel modo all'ultimo giro. Anche io lo scorso anno ho commesso un errore in curva e sono finito fuori, è una cosa che può succedere a tutti". Queste le dichiarazioni del pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, rilasciate durante un'intervista in merito alla gara condotta da George Russell a Singapore.