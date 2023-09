F1, Verstappen è campione già in Qatar se...: ecco le combinazioni

Verstappen, le combinazioni per il titolo

Il pilota della Red Bull, Max Verstappen, per laurearsi campione del mondo per la terza volta in carriera già in occasione del Gran Premio del Qatar dovrà ottenere almeno tre punti. Per l'olandese dovrebbe trattarsi di una pura questione di formalità, soprattutto visto che sul tracciato asiatico verrà disputata anche la sprint race oltre alla consueta gara domenicale. In caso contrario dovrà sperare che Sergio Perez non faccia bottino pieno, altro scenario alquanto complicato visto il momento del messicano.

- Verstappen conquista almeno 3 punti nella Sprint race

- Verstappen non fa punti nella Sprint race e Perez non è tra i primi tre

- Verstappen conquista almeno 3 punti in gara

- Verstappen non fa punti in gara e Perez resta a -146.