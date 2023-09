Jessica Hawkins prima donna in F1 dopo cinque anni: test in Ungheria

ROMA - La giovane pilota Jessica Hawkins ha avuto la possibilità di effettuare un test non ufficiale in Formula 1 sulla pista dell'Hungaroring nella giornata di giovedì scorso, mentre il circus era impegnato nel Gran Premio del Giappone, che ha visto il ritorno la successo del campione del mondo Max Verstappen. Per la Formula 1 non si tratta della prima volta in assoluto di una donna al volante, poiché l'ultima volta questo accadde cinque anni fa, nel 2018 in Messico, quando a scendere in pista fu la colombiana Tatiana Calderon.