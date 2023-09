F1, Newvey rivela: "Due volte sono stato vicino alla Ferrari"

ROMA - La Ferrari nelle ultime stagioni dimostrato di avere qualche problema a livello tecnico, che ha condizionato notevolmente i risultati in pista. Nel 2014 sarebbe potuta arrivare una vera svolta, poiché Adrian Newey stato molto vicino al trasferimento alla Rossa, come dichiarato dallo stesso membro del team Red Bull. Alla fine l'operazione non andò in porto e la Newey contribuì ancora una volta allo sviluppo della Red Bull, che ancora oggi continua a dominare incontrastata in Formula 1.