F1, pole di Verstappen in Qatar. Ferrari indietro: Leclerc 5°, Sainz 12°

LOSAIL - Il Gran Premio del Qatar, diciottesimo round del mondiale di F1, ha visto Max Verstappen conquistare la pole position. Senza rivali il campione della Red Bull, che nel weeekend avrà la possibilità di conquistare il titolo piloti. Al suo fianco George Russell, con Lewis Hamilton e Fernando Alonso in seconda fila. Quinta posizione per Charles Leclerc, che guadagna due posizioni in griglia per i tempi cancellati alle McLaren di Oscar Piastri (sesto) e Lando Norris (decimo). Male Carlos Sainz, che manca addirittura l'ingresso in Q3 e partirà 12°.