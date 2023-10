F1, Sprint GP Qatar 2023 in diretta tv: orari e dove vederla

LOSAIL - Scatta la Sprint del Gran Premio del Qatar, valido come diciottesimo round della stagione 2023 di Formula 1. Si riparte da quanto visto nelle qualifiche del venerdì, in cui Max Verstappen ha brillato mentre le Ferrari hanno palesato grandi difficoltà, rispetto alle quali Frederic Vasseur sembra avere le idee chiare. Occorrerà, però, trovare quel qualcosa in più per provare a combattere contro le Mercedes. La Sprint Shootout è in programma alle 15:00 di sabato 7 ottobre, mentre la Sprint comincerà alle 19:30. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà disponibile la visione in differita, rispettivamente alle 19:30 e alle 21:30.