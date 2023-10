F1, pole super di Leclerc a Austin. Sainz 4°, Verstappen 6°

AUSTIN - Il Gran Premio di Austin, diciannovesima tappa della stagione di F1, ha visto Charles Leclerc conquistare la pole position. Prestazione da incorniciare per il numero 16 della Ferrari, che vince il testa a testa con Max Verstappen. In un primo momento, infatti, il tempo di 1:34.723 di Leclerc era stato battuto dal pilota della Red Bull di appena 5 millesimi, ma il numero 1 si è visto cancellare il proprio crono per aver violato i track limits. Al fianco di Leclerc ci sarà Lando Norris, mentre Lewis Hamilton e Carlos Sainz compongono la seconda fila. Nono crono per Sergio Perez.