F1, Sprint GP Austin 2023 in diretta tv: orari e dove vederla

AUSTIN - Scatta la Sprint del Gran Premio di Austin, diciannovesima tappa della stagione 2023 di Formula 1. Dopo il venerdì che ha visto Charles Leclerc conquistare la pole per la gara lunga, c'è grande curiosità per la quinta, e penultima, Sprint stagionale, che regalerà punti ridotti ma comunque importanti. La Sprint Shootout prenderà il via alle 19:30 di sabato 21 ottobre, mentre la Sprint comincerà a mezzanotte. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà disponibile la visione in differita, rispettivamente alle 23:30 e alle 01:30.