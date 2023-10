F1 Austin, Verstappen domina la Sprint. Hamilton 2°, Leclerc sul podio

AUSTIN - È Max Verstappen a vincere la Sprint del Gran Premio di Austin, in una sessione assolutamente dominata dopo essere partito dalla prima posizione. Il campione del mondo della Red Bull fa a sportellate in avvio con Charles Leclerc, anche in maniera abbastanza ruvida, portando il pilota della Ferrari a perdere anche la posizione su Lewis Hamilton, che ha chiuso la Sprint al secondo posto. Giù dal podio Lando Norris e Sergio Perez, i quali hanno chiuso davanti a Carlos Sainz, sesto al traguardo dopo aver lottato contro il degrado delle soft. Lo spagnolo è stato l'unico a montare questa mescola, in un chiaro tentativo di raccogliere dati in vista della gara di domani, e nel finale, nonostante le difficoltà, è riuscito a resistere a George Russell, poi retrocesso in ottava posizione a causa di una penalità di 5".