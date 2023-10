F1, qualifiche GP Messico 2023 in diretta tv: orari e dove vederle

CITTÀ DEL MESSICO - Scattano le qualifiche del Gran Premio del Messico, ventesima tappa della stagione 2023 di Formula 1. Si riparte da quanto visto il venerdì, con Max Verstappen sempre davanti a tutti sul giro secco, ma a rendere decisamente più imprevedibile il pronostico per la domenica sono le simulazioni del passo gara, che hanno visto un sostanziale equilibrio tra McLaren, Ferrari e Mercedes, dando le chiavi per immaginare un confronto ad armi pari in vista proprio della gara. Ecco, quindi, che diventerà fondamentale partire il più avanti possibile in griglia. La terza e ultima sessione di prove libere scatterà alle ore 19:30, mentre il via alle qualifiche è fissato per le 23. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà disponibile la visione in diretta e in chiaro delle qualifiche.