F1 Messico, doppietta Ferrari in qualifica: Leclerc in pole, Sainz 2°

CITTÀ DEL MESSICO - È Charles Leclerc ad aggiudicarsi la pole position nel Gran Premio del Messico, valido come ventesima tappa del mondiale F1. Il monegasco chiude in 1:17.166, con Carlos Sainz che chiude a 67 millesimi di distacco: domani in gara, quindi, sarà prima fila tutta Ferrari. Risultato molto importante, visto che i due riescono a tenere testa a Max Verstappen, terzo davanti a uno straordinario Daniel Ricciardo, che con la sua AlphaTauri ha firmato il miglior crono nell'ultimo settore. Quinta piazza per Sergio Perez, mentre Lando Norris partirà da fondo gruppo dopo non essere riuscito a superare il Q1.