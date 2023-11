F1, Horner replica a Hamilton: "Non dovrebbe parlare di certe cose"

ROMA - La Red Bull ha dominato in lungo e in largo questa stagione di Formula 1 con Max Verstappen che si è laureato campione del mondo per la terza volta consecutiva. In questo Mondiale, dunque, c'è stato davvero poco spazio per i rivali, che si sono sempre dovuti accontentare della seconda piazza, fatta eccezione per Carlos Sainz a Singapore. Tale situazione ha fatto storcere il naso a molti, tra i quali il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, che ha affermato di vedere una certa disparità tra la Red Bull e le altre squadre.