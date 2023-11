F1, ufficiale l'arrivo di General Motors: debutterà nel 2028

ROMA - Grandi novità in arrivo per la Formula 1. Negli ultimi mesi si è parlato moto del possibile ingresso di Andretti tra i team del principale circus automobilistico del mondo e adesso c'è un'importante novità proprio in quest'ottica. Negli Stati Uniti è stato ufficialmente annunciato l'ingresso di General Motors tra i fornitori ufficiali della Formula 1 a partire dal 2028. L'obiettivo di General Motors è quello di motorizzare proprio il team Andretti Cadillac, in attesa di una decisione sul futuro della squadra.