Ferrari, Leclerc spera in Las Vegas: "Sarebbe bello fare un buon risultato"

LAS VEGAS - La Ferrari è reduce da un weekend molto complicato in Brasile e ora spera di tornare su alti livelli per giocarsi un piazzamento sul podio nel Gran Premio di Las Vegas 2023 . Charles Leclerc aveva dimostrato un buon potenziale anche ad Interlagos , ma poi un problema di affidabilità lo ha escluso sin dal giro di formazione. Una delusione difficile da smaltire, ma che il monegasco ha avuto tempo di metabolizzare nel corso delle ultime due settimane in modo tale da arrivare carico in Nevada.

Leclerc: "Cerimonia straordinaria"

"La cerimonia di apertura dell'evento questa sera è stata straordinaria, come lo è stato vedere già tanta gente sulle tribune al mercoledì. Poi mi è capitato di venirci a fare un po' di festa e ora siamo qui per affrontare il primo Gran Premio da quarant'anni a questa parte a dimostrazione di come la popolarità della Formula 1 sia esplosa negli States negli ultimi anni. Sarebbe bello raccogliere un grande risultato per tutto il team questo fine settimana". Queste le dichiarazioni del pilota della Ferrari, Charles Leclerc, in vista del Gran Premio di Las Vegas 2023.