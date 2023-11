GP Las Vegas: doppietta Ferrari nelle FP2, terzo Alonso

LAS VEGAS - La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas di F1 ha visto Charles Leclerc far segnare il miglior tempo, in 1.35:265. Alle sue spalle Carlos Sainz che, dopo l'incidente nelle FP1 che gli è anche costato una penalizzazione di 10 posizioni, regala una splendida doppietta alla Ferrari dopo un inizio weekend complicato. In terza posizione Fernando Alonso, subito dietro Sergio Perez. Sesto crono per il campione del mondo, Max Verstappen alle spalle di Valtteri Bottas. Settimo crono per Niko Hulkenberg che precede Lance Stroll e Lewis Hamilton. Decima posizione per la Williams di Alexander Albon.