F1, Domenicali assicura: "Novità sul ritmo gara dall'anno prossimo"

ROMA - La Formula 1 , nonostante questa stagione si sia appena conclusa, sta già pensando al futuro nella speranza di assicurare maggiore equilibrio in pista e più battaglia per il titolo Mondiale. Ques'anno Max Verstappen ha dominato e portato a casa il suo terzo titolo iridato senza alcun problema e questo ha sicuramente ridotto la componente dello spettacolo. L'amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali , crede che ci possa essere un cambiamento nel 2024 proprio riguardo l'aspetto della lotta per la vittoria.

Domenicali: "McLaren un esempio"

“La McLaren ha dimostrato di poter sviluppare una vettura competitiva anche con il budget cap. Credo che nella prossima stagione ci sarà più lotta per la vittoria. Lo abbiamo visto ad Abu Dhabi, dove le venti macchine era racchiuse in un secondo. Una delle grandi novità del prossimo anno sarà proprio quella che riguarderà il ritmo in gara. Il nostro obiettivo è espandere il più possibile la cultura e la passione per questo sport". Queste le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, rilasciate ai microfoni di Sky Sport.