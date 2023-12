F1, Wolff alza la voce contro la FIA: "Ci riserviamo di adire a vie legali"

ROMA - Nelle ultime ore il caso relativo a Toto Wolff ha preso una piega del tutto inaspettata . La FIA , infatti, ha deciso di ritirare le accuse di presunto conflitto di interessi indirizzate verso il team principal della Mercedes , facendo capovolgere completamente la questione. La moglie di Toto, Susie Wolff , è passata al contrattacco e ora anche il diretto interessato ha deciso di prendere posizioni sulla vicenda. Wolff si rivolgerà a chi di dovere per far luce sulla questione e mettere la parola fine.

Wolff: "Commenti a tempo debito"

“Capiamo che ci sia un grande interesse dei media per la vicenda che si è manifestata nel corso di questa settimana. In questo momento è in atto uno scambio legale attivo con la FIA. Attendiamo di avere piena trasparenza sull'accaduto e sul motivo, inoltre ci siamo riservati di adire a vie legali. Non rilasceremo commenti ufficiali in questo momento, ma a tempo debito". Questo il commento del team principal della Mercedes, Toto Wolff, dopo le accuse ricevute dalla FIA due giorni fa.