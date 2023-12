Verstappen e la frase sulle donne in F1: "E' un problema biologico...". I social si dividono

ROMA - Il tre volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, nel corso di una recente intervista ha parlato del possibile approdo delle donne nel circus automobilistico più importante del mondo, sottolineando delle differenze fisiche che, secondo lui, sarebbero difficili da colmare: “Nelle corse per gli uomini la percentuale è già molto bassa per entrare in Formula 1. Quindi, naturalmente, per le donne è ancora più difficile perché ce ne sono meno. Penso che guidare fisicamente una macchina di Formula 1 in alcuni posti sia piuttosto difficile, ma che allo stesso tempo tutto possa essere allenato se si lavora duro. Ovviamente a livello biologico ci sono delle differenze".