Muore in pista un ex pilota: tragedia in Florida

Il mondo dei motori è in lutto per la scomparsa di Gil de Ferran. L’ex pilota brasiliano è morto venerdì scorso per un attacco di cuore mentre era al volante in pista. Aveva 56 anni. De Ferran ha avuto un infarto mentre guidava al motor racing club privato di Opa-locka, in Florida. L’auto, sulla quale era presente anche il figlio, si è fermata all’ingresso dei box senza alcun incidente. De Ferran è stato portato subito in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare.